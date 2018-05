Bilancio Ue 2021-20, cifre e novità di proposta Commissione

Bruxelles, 2 mag. - L'attesa proposta per il nuovo quadro finanziario pluriennale (Mff) dell'Ue dopo il 2020, presentata oggi a Bruxelles dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal commissario al Bilancio Guenther Oettinger alla plenaria dell'Europarlamento e poi alla stampa, non contiene grandi sorprese in termini quantitativi, ma introduce comunque alcune innovazioni importanti. L'impressione è che siano state affrontate in modo adeguato le due sfide più importanti: l'adattamento del bilancio alla nuova situazione senza il Regno Unito dopo la Brexit, che comporta una perdita di risorse di circa 15 miliardi di euro, e le nuove priorità sollecitate dagli Stati membri (immigrazione e frontiere, ricerca e innovazione, sicurezza e difesa, programmi per i giovani e nuovi strumenti per l'Eurozona). Il negoziato che comincia ora con i governi e con il Parlamento europeo potrebbe comunque ritoccare le cifre, e ridimensionare le novità.

Complessivamente, per il periodo 2021-2027, la Commissione propone un bilancio da 1.279 miliardi di euro, in impegni, espressi in prezzi correnti, ovvero tenendo conto dell'inflazione (equivalenti a 1.135 miliardi di euro espressi in prezzi del 2018); una cifra pari all'1,114% del reddito nazionale lordo dell'Ue a 27. Un po' di più dei 1.087,1 miliardi di euro che erano stati stanziati per il quadro finanziario di bilancio in corso, 2014-2020, che rappresentava l'1,03% del reddito nazionale lordo dei Ventotto. (Segue)