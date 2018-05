N'Djamena, 2 mag. - Gli Stati Uniti hanno consegnato oggi al Ciad due velivoli da utilizzare nella lotta ai jihadisti.

I due Cessna 208B sono stati consegnati nel corso di una cerimonia tenuta oggi nella base aerea Adji Kosei, alle porte della capitale N'Djamena, e verranno usati per missione di intelligence, sorveglianza e ricognizione. I due velivoli erano arrivati in Ciad lo scorso dicembre, ma da allora sono stati usati solo per l'addestramento dei piloti.