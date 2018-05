Roma, 2 mag. - Cambridge Analytica, l'azienda di analisi dei dati che lavorò per Donald Trump nella campagna presidenziale del 2016, sta chiudento dopo le rivelazioni sull'uso non autorizzato dei dati milioni di utenti di Facebook. E' quanto riporta oggi il Wall Street Journal.

L'azienda avrebbe preso tale decisione dopo aver perso numerosi clienti negli ultimi mesi e per i crescenti costi legali per le indagini in corso sull'uso dei dati.