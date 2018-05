Roma, 2 mag. - "Quello che avrebbe più da guadagnare da elezioni domani mattina, stando al voto del Molise, del Friuli e ai sondaggi, sarei io. Ma siccome non mi interessa che cresca la Lega e perda l'Italia, non lavoro per elezioni domani mattina. Certamente, se ancora per altri giorni Di Maio e Renzi continuano a litigare, o ci presentiamo da Mattarella da soli dicendo 'ci proviamo', oppure tirare a campare non è da me". Lo afferma Matteo Salvini al Tg La7.