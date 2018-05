Di Maio: prima possibile al voto, evitiamo agonia a italiani

Roma, 2 mag. - "Portare gli italiani a votare nel 2019 o tra 6 o 7 mesi sarebbe assurdo", i cittadini "in questo momento chiedono risposte". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico di M5S intervenendo a Porta a Porta.

"Per quanto mi riguarda se non si può votare a giugno andiamo a votare il prima possibile, alla prima occasione utile", ha aggiunto Di Maio rilevando che il voto fra un anno, nel 2019 rappresenterebbe per gli italiani "un anno di agonia".

Eventuali "governi di scopo o tecnici - ha detto ancora - sarebbero un dramma per i cittadini".