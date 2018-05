Orlando: no sostegno Pd a governo di destra a trazione leghista

Roma, 2 mag. - Il Pd non può dare il proprio sostegno ad un governo di "destra a trazione leghista". Lo scrive su Facebook Andrea Orlando: "Nessuno, o quasi, ha mai sostenuto l`opportunità di un governo Di Maio, in diversi, invece, abbiamo ritenuto necessario e utile un passaggio di verifica. Un passaggio che avrebbe potuto far emergere le contraddizioni del M5s e la nostra proposta programmatica".

Tutto questo però è ormai alle spalle perché "l`intervento di Renzi da Fazio ha spazzato via la possibilità di questa verifica. Sempre da Fazio l`ex segretario è tornato ad invitare i vincitori ad un`intesa. Ed ha aggiunto la possibilità di affidare a quel governo un carattere costituente. Mi resta difficile comprendere come soggetti ritenuti estranei alla democrazia e a causa di ciò infrequentabili, anche solo nell`ambito di una verifica, possano essere allo stesso tempo contraenti di un patto costituente.

Dunque, conclude Orlando, "a scanso di equivoci, dico adesso che un governo di tutti è con tutti. Non può essere in alcun modo, esplicito o implicito, una maniera per confondere i nostri voti con quelli di una destra sempre più a trazione leghista. La direzione di domani deve fare chiarezza anche su questo. Formule vaghe sulla sconfitta e sulla prospettiva, sull`assetto dei gruppi dirigenti e sul percorso congressuale possono stabilire una tregua interna, ma non una riposta all`urgenza della realtà".