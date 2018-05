Orlando: unità Pd possibile solo se c'è chiarezza

Roma, 2 mag. - Nel Pd ci può essere "unità" solo se si fa "chiarezza". Lo ha scritto su Facebook il ministro della Giustizia Andrea Orlando. "L`unità è possibile se c`è la chiarezza. Lasciamo stare linciaggi via social. Sappiamo come sono nati, cresciuti e chi li ha alimentati. Parlare di questo ci porterebbe fuori strada, al pari del falso dibattito su chi può parlare e dove. Si sono creati ad arte diversivi per evitare di affrontare il punto dal quale sarebbe dovuta partire ogni nostra discussione. Se non si individua la malattia è impossibile trovare la cura. Si possono avere idee diverse sulle diagnosi, ma non si può rimanere a lungo senza nessuna diagnosi".

Il problema, per Orlando, è molto chiaro: "Non mi stancherò di ripetere che Martina è stato individuato come traghettatore dalla maggioranza renziana (era parte del ticket che vinse il congresso con l`hashtag insieme). Tuttavia dal giorno dopo quella scelta si è cercato di delegittimarlo".