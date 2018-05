Roma, 2 mag. - "Ma che ho scritto giocondo in fronte?". Così Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, commenta quello che ritiene sia avvenuto in queste settimane durante i tentativi per formare un governo.

Intervenendo a Porta a Porta Di Maio ha ricordato che le condizioni erano quelle di non avere un premier M5S e avere nel governo Meloni e Berlusconi. Ma, si è domandato Di Maio, "come avrei fatto a portare a casa per i miei elettori risultati con un governo del genere?".