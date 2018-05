Roma, 2 mag. - "In merito alla proliferazione di convocazioni a vari livelli, accanto agli incontri legittimamente promossi dalle Rsu in sede territoriale, confermiamo che le trattative del Gruppo Ilva sono Nazionali e, pertanto, andranno riprese, quando vi saranno le condizioni, in sede Ministeriale".

Questa la posizione espressa dai egretari generali dei sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, Marco Bentivogli, Francesca Re David, Rocco Palombella.