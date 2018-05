Fed: come previsto non alza i tassi. Restano all'1,5-1,75%

New York, 2 mag. - Come previsto dagli analisti, la Fed non ha alzato i tassi di interesse, lasciandoli fermi all'1,5-1,75%, il livello a cui li aveva portati il 21 marzo, quando aveva deciso di fare una stretta di 25 punti base. Lo si legge nel comunicato della riunione del Federal Open Market Committee - il braccio di politica monetaria della Federal Reserve.

Quello di marzo è stato il sesto rialzo dal dicembre del 2015, quando la banca centrale americana ricominciò a rialzare i tassi che erano fermi dal giugno del 2006. Quella di oggi e ieri è stata la seconda riunione da quando Jerome Powell ha preso il controllo della Fed a febbraio, sostituendo dopo quattro anni Janet Yellen.

Secondo gli analisti le condizioni economiche e l'aumento dell'inflazione dovrebbero spingere la Fed a fare quattro rialzi nel 2018, invece dei tre previsti in precedenza.

Il prossimo rialzo, il secondo dell'anno, è previsto nel corso della riunione del 13 giugno, quando ci sarà anche la conferenza stampa: saranno anche diffuse nuove stime sull'andamento dell'economia americana e il numero delle strette previste per il 2018 che per ora, nonostante le previsioni degli analisti, restano tre.