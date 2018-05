Les Paul e Diavoletto in crisi, Gibson fa richiesta di bancarotta

New York, 2 mag. - Insieme a Fender rappresenta il mito delle chitarre elettriche moderne, che ha sviluppato alla metà del secolo scorso. Adesso Gibson ha presentato una richiesta di bancarotta in Delaware, chiedendo così protezione dai creditori per provare a risanarsi e tornare sul mercato.

Gibson - che ha un debito di 500 milioni di dollari - darà ai suoi creditori parte della proprietà evitando in questo modo di far sparire modelli storici come le Les Paul, le SG e altre chitarre che sono state suonate da B.B. King, Elvis e da centinaia di miti del rock, del blues e del jazz mondiale.

Il gruppo punta a far ripartire il business degli strumenti musicali fatti negli Stati Uniti, tralasciando invece altri settori tra cui la produzione di cuffie e amplificatori da studio. Il gruppo chiuderà Gibson Innovations, azienda con sede a Hong Kong, in perdita da tempo e che avrebbe dovuto produrre cuffie e altri oggetti per appassionati di musica.

"Gibson riemergerà dal Chapter 11 con molto meno debito e una piattaforma musicale più snella e forte", ha detto l'azienda in una nota.

Gibson è stata fondata a Nashville, in Tennessee, nel 1894: ha meno di 900 dipendenti e vende oltre 170.000 chitarre all'anno in oltre 80 Paesi.