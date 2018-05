Bilancio Ue, eurodeputati: obiettivi chiari, ma poco ambiziosi -3

Roma, 2 mag. - Altri, invece, avrebbero preferito che la Commissione avesse proposto un bilancio a lungo termine ridotto per il 2020-2027 e si sono opposti a ciò che hanno considerato una pressione politica esercitata dall'Ue sui governi nazionali, attraverso la politica migratoria o la proposta di vincolare il rispetto dello Stato di diritto ai finanziamenti Ue.

Hanno infine ribadito che il bilancio a lungo termine e le proposte relative alle risorse proprie, nonché i vari programmi da presentare a maggio o a giugno, ad esempio per l'agricoltura, lo sviluppo regionale o la ricerca, saranno trattati come un pacchetto indivisibile durante i prossimi negoziati con i Ministri Ue.

Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione sul quadro finanziario pluriennale (Qfp) e sulle risorse proprie dell'Ue il 14 marzo, in due risoluzioni su "Preparazione della posizione del Parlamento in merito al Qfp per il periodo successivo al 2020" e "Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea".

I deputati dovrebbero rispondere alle proposte della Commissione del 2 maggio in una nuova risoluzione che sarà votata alla fine di maggio.