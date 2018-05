Bilancio Ue, eurodeputati: obiettivi chiari, ma poco ambiziosi

Roma, 2 mag. - Il bilancio Ue post-2020 ha obiettivi chiari, ma poco ambiziosi, secondo gli eurodeputati.

Stando a quanto si legge in un comunicato dell'europarlamento, la maggioranza dei deputati sostiene la proposta della Commissione di aumentare i contributi nazionali all'1,11% del Pil e introdurre nuove entrate per il prossimo bilancio a lungo termine. Durante il dibattito in Aula, il Presidente dell'europarlamento Antonio Tajani ha dichiarato: "Mi sembra che nella presentazione fatta dalla Commissione sia stata sottolineata l`importanza di un bilancio politico e il principio del valore aggiunto europeo. É importante che sia stata evidenziata da Juncker e da Oettinger l'importanza delle risorse proprie, che sono un punto qualificante delle risoluzione del Parlamento europeo. È positivo che ci siano più fondi per l`Erasmus+, per Orizzonte Europa, per le piccole e medie imprese e per i cambiamenti climatici. Noi avremo voluto che il bilancio fosse non dell'1,1, ma dell`1,3 del Pil. Abbiamo visto una riduzione del bilancio per l'agricoltura e per la coesione. Faremo di tutto per difendere le nostre posizioni, ma è importante che la Commissione europea abbia sottolineato il ruolo delle risorse proprie, questo in linea con le posizioni del Parlamento europeo". (Segue)