M.O., Onu: "Inaccettabili" gli "insulti antisemiti" di Abu Mazen

New York, 2 mag. - Il Coordinatore speciale dell'Onu per il Medio Oriente, Nickolay Mladenov, ha accusato oggi il presidente palestinese Abu Mazen di ripetere "sprezzanti insulti antisemiti", affermando che il ruolo avuto dagli ebrei nel settore bancario abbia portato alla Shoah.

"Tali dichiarazioni sono inaccettabili, profondamente inquietanti e non fanno gli interessi del popolo palestinse nè della pace in Medio Oriente", si legge in un comunicato.

Il presidente palestinese, già accusato di antisemitismo da Israele in passato, ha detto ieri sera, in una riunione dell'Olp, che i "comportamenti sociali" come le attività bancarie, "l'usura e cose del genere", da parte degli ebrei sono all'origine delle violenze e dei massacri di cui sono stati vittime, Olocausto compreso.