Roma, 2 mag. - La situazione politica è bloccata, non ci sono novità perché M5s e centrodestra "non riescono a governare". Lo ha detto Matteo Renzi nella sua enews: "Mentre i risultati occupazionali migliorano, la situazione politica non vede novità. Centrodestra e Cinque Stelle si sono spartiti in modo scientifico le poltrone, ma non riescono a governare".