Anzaldi (Pd): mai gli votiamo fiducia, Di Maio se ne faccia ragione

Roma, 2 mag. - "Di Maio non riesce a farsi una ragione del fatto che il Pd non voterà mai la fiducia al suo governo e inventa complotti, sabotaggi, dialoghi farlocchi. È evidente che il non riuscire ad arrivare alla poltrona di Palazzo Chigi gli sta dando alla testa, sta vaneggiando. È tanto difficile da capire che nè Renzi nè la maggioranza del Pd tradiranno mai il mandato degli elettori per farlo diventare presidente del Consiglio in cambio di qualche poltrona?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.