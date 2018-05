Renzi: non capisco polemiche, ho diritto-dovere di dire la mia

Roma, 2 mag. - Le polemiche per l'intervista da Fabio Fazio sono incomprensibili per Matteo Renzi. Nella enews inviata ai propri sostenitori, Renzi spiega: "A 'Che tempo che fa' con Fabio Fazio ho parlato delle motivazioni di questa posizione". Renzi, nella enews, mette il link all'intervista da Fazio: "Vi chiedo di guardarla, perché non capisco le polemiche che ne sono seguite. In due mesi ho fatto una sola intervista, che peraltro ribadisce la linea ufficiale scelta dal Pd in direzione e rispetta l`esito del voto: non è possibile per noi votare la fiducia al Governo Di Maio".

Questo, continua, "lo pensa la stragrande maggioranza della nostra base, del nostro elettorato, dei nostri gruppi parlamentari. Non smetterò di dirlo, in tutte le sedi. Del resto la campagna elettorale l`abbiamo finita con questo messaggio qui: non si tratta di una ripicca, ma del rispetto per chi ci ha votato".

Conclude Renzi: "E io che ho sempre combattuto la logica del partito-azienda di Berlusconi non credo che sia nel Dna del Pd finire alleati con l`azienda-partito di Casaleggio. Rispetto chi vuol fare quell`accordo, ma credo di avere il dovere - prima ancora che il diritto - di illustrare le ragioni del mio radicale dissenso".