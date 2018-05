Arrestati in bar Starbucks, 2 neri patteggiano... -2

New York, 2 mag. - I due afroamericani hanno raggiunto un patteggiamento anche con Starbucks. E' l'azienda stessa ad averlo detto spiegando che le conversazioni sono state "costruttive" e che l'intesa è stata siglata "a inizio settimana". La catena di caffetterie guidata da Kevin Johnson si è limitata a spiegare per il momento che l'accordo prevede una parte finanziaria così come un "continuo dialogo tra le parti, azioni specifiche e opportunità".

In una nota Johnson ha detto: "Voglio ringraziare Donte e Rashon per la loro disponibilità a riappacificarsi. Do il benvenuto all'opportunità di iniziare una relazione con loro per condividere esperienze e ascolto. Starbucks continuerà a compiere azioni per aggiustare e riaffermare i nostri valori e la visione per il tipo di azienda che vogliamo essere". Starbucks ha spiegato che ulteriori dettagli verranno dati in comunicati congiunti.