Sottosegretario Amendola a vertice euro-africano su migrazione -3

Roma, 2 mag. - Il Fondo fiduciario di emergenza dell'Ue per l'Africa rappresenta oggi lo strumento principale per sostenere non solo l'attuazione del Piano d'Azione congiunto di La Valletta, ma anche le attività nell'ambito del Piano d'Azione di Marrakech, e dovrebbe essere sostenuto e rafforzato, al fine di sostenere gli sforzi diretti a una comune gestione dei flussi migratori, in uno spirito di vera partnership tra tutti i membri del Processo.

Di estrema rilevanza anche l`ammissione della Libia come osservatore del Processo di Rabat, decisione che l`Italia saluta con grande soddisfazione perché contribuisce al progressivo reinserimento di questo importante partner nel quadro del dialogo regionale in materia migratoria.