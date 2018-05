Sottosegretario Amendola a vertice euro-africano su migrazione -2

Roma, 2 mag. - La presenza italiana alla Conferenza è la migliore prova della vitalità del dialogo euro-africano su migrazione e sviluppo, si legge in una nota della Farnesina. In particolare, è la prova che la quarta Conferenza ministeriale, ospitata dall'Italia, ha svolto appieno il suo compito, e non era scontato dopo l`acuirsi dei flussi migratori nel Mediterraneo in questi anni.

Il nostro Paese ha scelto di continuare a investire in dialogo e cooperazione perché la migrazione, se ben gestita, può essere un volano per lo sviluppo per tutti, si sottolinea nella nota. Inoltre, si è deciso di rafforzare i nostri rapporti con l`Africa che vanno ben oltre la sola questione migratoria e comprendono una grande varietà di altri dossier strategici.

Per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati, la questione del finanziamento è cruciale, ha ricordato Amendola. (Segue)