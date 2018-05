Sottosegretario Amendola a vertice euro-africano su migrazione

Roma, 2 mag. - Missione in Marocco per il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Vincenzo Amendola, che oggi ha partecipato a Marrakech alla quinta Conferenza Ministeriale del Dialogo Euro-Africano su Migrazione e Sviluppo (cosiddetto Processo di Rabat). All`appuntamento erano presenti delegazioni di 58 Paesi provenienti dall`Unione Europea e dall`Africa.

Il Processo di Rabat, lanciato dal 2006, è un forum regionale di cooperazione e dialogo in materia migratoria tra Unione europea e Paesi terzi e costituisce uno dei due ambiti di monitoraggio dell`attuazione del Piano d`Azione congiunto di La Valletta (adottato in occasione del Vertice sulle migrazioni svoltosi a Malta del novembre 2015); l`altro ambito di dialogo con i principali Paesi africani di origine e transito dei flussi di migranti irregolari è rappresentato, per quanto riguarda l`Africa mediterranea ed orientale, dal Processo di Khartoum (di cui l`Italia assicura la Presidenza nel 2018).

Il Piano d`azione discusso e approvato viene quattro anni dopo la Conferenza ministeriale di Roma del novembre 2014 e si articola su cinque pilastri: vantaggi della migrazione in termini di sviluppo e lotta contro le cause profonde dei movimenti forzati di popolazione; migrazione legale e mobilità; protezione ed asilo; prevenzione della migrazione irregolare, del traffico dei migranti e della tratta degli esseri umani; rimpatrio, riammissione e reintegrazione. (Segue)