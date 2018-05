Renzi: la linea del "tocca a loro" è giusta, no alleanze Pd-M5s

Roma, 2 mag. - E' giusto che il Pd dica "tocca a loro", questa è la linea migliore che il partito possa tenere. Lo dice Matteo Renzi nella enews inviata ai propri sostenitori.

"Credo - spiega - che la linea che il Pd ha tenuto, la linea del "tocca a loro", sia quella più giusta. Qualcuno dei nostri amici e compagni di partito - come Piero Fassino ieri sera a Porta a Porta - ha chiesto al Pd di allearsi con il Movimento 5 stelle per un nuovo bipolarismo centrosinistra-centrodestra. A me sembra un errore. Chi ci ha votato, lo ha fatto sulla base di una proposta radicalmente alternativa al Movimento 5 stelle".

Per Renzi "un`alleanza con i grillini tradirebbe il mandato degli elettori. Non ci divide soltanto una campagna elettorale basata sugli insulti, sugli attacchi personali e sulle promesse irrealizzabili: ci divide un`idea di futuro, dal reddito di cittadinanza ai vaccini".