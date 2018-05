Roma, 2 mag. - "Bisogna fare subito un Def che sterilizzi le clausole di salvaguardia o si deve trovare una formula per riuscire a traghettare fino ai primi mesi del prossimo anno con un nuovo voto. Almeno bisogna cambiare la legge elettorale per far votare un po' meglio gli italiani". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti (FI), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.