Renzi: ho firmato documento Guerini, unità no polemiche inutili

Roma, 2 mag. - Il Pd alla direzione di domani deve perseguire "l'unità" e non perdersi in "polemiche inutili". Lo dice Matteo Renzi nella sua enews, spiegando che anche lui ha firmato il documento preparato da Lorenzo Guerini. "Alla luce di questo ho invitato tutti gli amici del Pd all`unità anche in vista della direzione di domani. Lorenzo Guerini ha proposto questo documento (molto sobrio, nello stile che è proprio di Lorenzo) per evitare polemiche. Io l`ho firmato come molti altri parlamentari e membri di Direzione: no al Governo Di Maio o Salvini, sì a lavorare insieme sulle regole del gioco, no a polemiche inutili".