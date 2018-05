Mattarella ha inaugurato mostra sugli orologi del Quirinale

Roma, 2 mag. - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato nel pomeriggio al Quirinale la mostra "Segnare le ore. Gli orologi del Quirinale". L'iniziativa - si legge in una nota - è volta a far conoscere e valorizzare la straordinaria collezione degli orologi, che va dal XVII al XIX secolo, custoditi presso il Palazzo del Quirinale, perfettamente funzionanti grazie alla manutenzione degli orologiai del laboratorio interno e alla cura degli ebanisti. La mostra, illustrata dal curatore Marco Lattanzi e allestita da Michelangelo Lupo, raccoglie nella Palazzina Gregoriana quarantotto esemplari più significativi degli oltre duecento presenti a Palazzo. L'esposizione sarà aperta al pubblico da venerdì 4 maggio a domenica 1° luglio 2018 e sarà visitabile nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle 10.00 alle 16.00. La mostra è gratuita, previa prenotazione obbligatoria al costo di € 1,50. Occorre prenotarsi con le seguenti modalità: on line sul sito http://palazzo.quirinale.it, tramite Call Center, tel. 06 39.96.75.57, o presso l'Infopoint, salita di Montecavallo 15.