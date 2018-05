Rai, Anzaldi (Pd): per rinnovo Cda Fico tuteli minoranza

Roma, 2 mag. - "Per la scelta dei nuovi consiglieri di amministrazione Rai il presidente della Camera Roberto Fico si impegni pubblicamente affinché venga tutelato il pluralismo, oltre al merito". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"A differenza delle nomine negli uffici di presidenza di Camera e Senato, dalle quali per la prima volta nella storia della Repubblica la minoranza è stata tenuta fuori, per i 4 consiglieri Rai scelti dal Parlamento è opportuno - aggiunge - che vengano tutelati anche i milioni di elettori che sono rappresentati dal Pd. Fico, che non soltanto ricopre una delle massime cariche di garanzia istituzionale ma è anche esponente di primo piano del partito con il più ampio gruppo parlamentare e nella scorsa legislatura ha presieduto la commissione di Vigilanza anche grazie ai voti del Pd, onori il suo ruolo evitando che il Cda Rai diventi un monocolore di maggioranza".