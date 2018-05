Toti: proposta di Renzi su legislatura riforme mi sembra truffa

Roma, 2 mag. - "La proposta di Renzi sulla legislatura costituente, quando non si riesce nemmeno a fare un governo o una legge elettorale decente, mi sembra un po' una truffa. E nessuno mi dica che non si può fare una legge elettorale che mitighi il tripolarismo perché abbiamo numerosi esempi in Europa". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti (FI), ospite a Otto e mezzo su La7.

"Renzi ha ancora numeri nel Pd per dire la sua, e se un senatore semplice viene invitato in televisione, ha tutto il diritto di esprimere la propria opinione".