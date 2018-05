Calabria (Fi): fondo per progetti sperimentali videosorveglianza

Roma, 2 mag. - In attesa che la proposta di legge a prima firma Annagrazia Calabria per la obbligatorietà di installazione delle telecamere negli asili nido, scuole di infanzia, case di cure e strutture socio-sanitarie venga calendarizzata e approvata, l'onorevole Calabria promuoverà presso i dicasteri competenti la richiesta volta alla predisposizione di un fondo di dotazione finanziaria per sostenere chi, sperimentalmente, vorrà procedere alla installazione delle telecamere. È stato questo l'oggetto dell'incontro odierno alla Camera dei deputati tra l'on. Annagrazia Calabria insieme all'on. Felice Maurizio D'ettore e l'assessore del Comune di Arezzo Lucia Tanti. La giunta aretina tramite l'assessore Tanti e il Sindaco Alessandro Ghinelli hanno già dichiarato che la Città di Arezzo, e nello specifico la casa di riposo Fossombroni, è disponibile ad attivarsi da subito. "Non possiamo attendere oltre: i fatti di queste ultime settimane dimostrano che la videosorveglianza è indispensabile per garantire utenti e famiglie. Per questa ragione, in attesa dell'approvazione della legge, sarà nostra cura chiedere anche al prossimo Governo, sperando che si insedi a breve, di attivare un fondo finanziario per sostenere progettati sperimentali. Come Forza Italia chiederemo anche ad altri comuni di seguire Arezzo e rendersi disponibili per dare avvio a sperimentazioni fin da subito" dichiarano i deputati azzurri Annagrazia Calabria e Maurizio D'ettore e l'assessore Lucia Tanti.