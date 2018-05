Toti: Salvini ha capito trappola M5s, sarebbe stato marginale

Roma, 2 mag. - "Non credo che i grillini avrebbero fatto l'accordo nemmeno se fossi stato io a capo di Forza Italia. Salvini ha rifiutato lo schema dei 5 Stelle perché ha riconosciuto la trappola nella quale altrimenti sarebbe caduto, perché il problema dei 5 Stelle era quello di avere i voti per far partire un governo intestato a loro, con il loro programma e la loro squadra di ministri, Salvini avrebbe avuto un ruolo marginale". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti (FI), a Otto e mezzo su La7.