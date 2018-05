Arrestati in bar Starbucks, 2 neri patteggiano per 1$ con Philly

New York, 2 mag. - Patteggiamento simbolico tra Philadelphia e i due afroamericani che il 12 aprile scorso furono arrestati senza motivo mentre erano seduti in un bar Starbucks della città in attesa di una terza persona; non avevano ordinato nulla. Sul caso, la polizia locale aveva aperto un'inchiesta e la catena di caffetterie era stata costretta a scusarsi (fu il manager del locale a chiamare la polizia, sostenendo che i due si erano rifiutati di ordinare o di andarsene). Starbucks poi ha annunciato la chiusura, il 29 maggio prossimo per mezza giornata, degli oltre otto mila negozi Usa per una seduta di formazione antirazzismo.

Stando alla stampa americana, i due ragazzi - Rashon Nelson e Donte Robinson - hanno siglato un'intesa da un dollaro ciascuno; l'accordo prevede da parte della città un investimento di 200mila dollari in un programma a favore di giovani imprenditori.