Toti: Salvini cerca chance per Paese, ma se impossibile resta voto

Roma, 2 mag. - "Salvini non vuole tornare a votare ma cerca di trovare una chance per il Paese, ma se non ci sono le condizioni, bisogna tornare a votare, che in democrazia non è mai una cosa negativa". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti (FI), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Prima o poi da questa empasse dovremo uscire. La prima coalizione è quella del centrodestra, che nonostante i tentativi scabrosi ed antidemocratici di altri di dividerla, resta unita", ha assicurato.