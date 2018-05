Toti: infantili illazioni Di Maio su soldi Lega e Berlusconi

Roma, 2 mag. - "Berlusconi ha dato faticosamente il suo contributo economico a Forza Italia, non penso che abbia potuto occuparsi anche dei soldi della Lega. E poi c'è una legge chiara sul finanziamento ai partiti. Trovo puerili e infantili le illazioni di Di Maio, i 5 Stelle devono decidere se vogliono rispettare il centrodestra - che si è presentato insieme alle elezioni, nei collegi - o rimanere per conto suo". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti (FI), ospite a Otto e mezzo su La7.

"Io non conosco il bilancio della Lega, ma so che hanno chiuso egregiamente la campagna elettorale, con risultati importanti come quello in Friuli Venezia-Giulia, i soldi non fanno la differenza", ha aggiunto.

"Il processo di Genova - ha ricordato Toti - riguarda esponenti della Lega che non fanno parte della segreteria di Salvini e vale il principio che la responsabilità è sempre personale. Sicuramente in questa vicenda non c'entra nulla Forza Italia, che pure ha gli stessi problemi di bilancio di tutti gli altri partiti, dopo l'abolizione del finanziamento pubblico".