Di Maio: se non guido governo non posso portare risultati

Roma, 2 mag. - "Come faccio a portare a casa i miei risultati, i temi che dobbiamo realizzare, se non ho la guida e dentro Berlusconi?". Lo ha detto il capo politico di M5S, Luigi Di Maio, a Porta a Porta, sulla possibilità di un suo passo indietro dalla candidatura a premier in un eventuale governo M5S-centrodestra.

In ogni caso, ha detto ancora Di Maio, "in questi 55 giorni nessuno si è mai seduto al tavolo con noi per discutere dei problemi degli italiani". E sulla premiership del M5s alternativa a Di Maio "non mi è stato mai detto 'fammi un altro nome', non siamo mai arrivati a questo punto".