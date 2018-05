Pompeo: Pyongyang deve fermare il suo programma nucleare

New York, 2 mag. - "Pyongyang deve fermare il suo programma nucleare". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, sostenendo che gli Stati Uniti hanno "la possibilità di cambiare il corso della storia" in Corea del Nord. Pompeo, nel suo discorso inaugurale al dipartimento di Stato, insieme al presidente Usa, Donald Trump, ha specificato le sue priorità come capo della diplomazia americana.

"Siamo all'inizio del lavoro. E il risultato è certamente ancora sconosciuto, ma una cosa è certa, questa amministrazione non farà gli errori del passato. I nostri occhi sono aperti. È il momento di risolvere il problema una volta per tutte - un cattivo accordo non è neppure contemplato", ha detto Pompeo, ricordando che l'amministrazione vuole agire in Corea del Nord nel più breve tempo possibile.

Donald Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, si incontreranno nelle prossime tre-quattro settimane in un luogo ancora da definire.