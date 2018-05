Usa: Trump assume ex avvocato di Bill Clinton per l'impeachment

New York, 2 mag. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intenzione di assumere un avvocato che ha rappresentato Bill Clinton durante l'impeachment, Emmet Flood, per sostituire Ty Cobb come consigliere legale della Casa Bianca per le indagini del procuratore speciale Robert Mueller sul cosiddetto Russiagate. Cobb ha informato il presidente, alcune settimane fa, di voler andare in pensione alla fine del mese.

Secondo il quotidiano di New York, Flood avrà un approccio più duro nei confronti delle indagini di Mueller, rispetto all'atteggiamento più collaborativo di Cobb.