Nel primo trimestre 2018 +30% viaggi in comitiva su treni Trenord

Milano, 2 mag. - Nei primi tre mesi del 2018 sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo nel 2017 i viaggiatori che hanno viaggiato sui treni di Trenord in comitiva. Lo ha scritto in una nota la società che gestisce il servizio ferroviario regionale in Lombardia. Nel 2017 i gruppi scolastici che avevano scelto il treno per gite e visite in Lombardia erano stati circa 2.500, con una crescita già di oltre il 10% rispetto al 2016. A usare il treno per gli spostamenti sono per il 30% gruppi di scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici); per il 27% scuole secondarie di primo grado; per il 22% scuole primarie.

Per incentivare le comitive scolastiche a utilizzare i propri treni Trenord ha dedicato agli studenti il progetto "Campus Trenord", che comprende offerte di viaggio e proposte di itinerari didattici per l'anno scolastico 2018/2019 verso musei, parchi urbani e naturalistici in Lombardia e un percorso virtuale interattivo sul sito trenord.it/campustrenord per accompagnare i ragazzi alla scoperta del mondo della ferrovia, fra storia, curiosità, innovazione. Le comitive di almeno 10 persone, tra l'altro, possono godere di sconti del 50% per i ragazzi fino ai 13 anni; del 20% per viaggiatori dai 14 anni in su. Inoltre gli insegnanti accompagnatori delle scolaresche viaggiano sempre gratis.