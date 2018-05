Italia protagonista al Salone del food più grande del Canada -2

New York, 2 mag. - Picariello ha aggiunto che "l'Italia e il primo fornitore agroalimentare europeo del Canada e il trend positivo è in costante crescita. Proprio per approfittare di queste opportunità, ICE-Agenzia metterà in vetrina al SIAL 2018 delle eccellenze produttive del nostro meridione che presentano una gamma di prodotti rappresentativi della migliore qualità e tradizione italiana: vino, pasta, olio, caffè, pizza, formaggi e gli immancabili dolci".

Donato Cinelli, presidente della Universal Marketing, ha affermato che "oggi più che mai il Canada rappresenta una grande opportunità per le aziende italiane". Secondo lui, l'appuntamento del Sial Canada, in questa edizione 2018 a Montreal, vedrà aziende italiane ancora più determinate ad affermarsi nel mercato nord americano. L'Italia - ha concluso Cinelli- "è la grande protagonista del mercato food and wine nel Nord America e lo dimostra il fatto che, nei nostri 15 anni di organizzazione, le richieste a partecipare alle nostre collettive da parte delle aziende italiane siano state sempre in continuo aumento".