Pd, Prestipino: Damiano bocciato dagli elettori non da Renzi

Roma, 2 mag. - "A Cesare Damiano, che si lamenta di essere stato fatto fuori da Renzi, perché messo a correre in un collegio uninominale dell'Umbria senza paracadute, vorrei rispettosamente ricordare che anche la sottoscritta ha corso e vinto in un collegio periferico di Roma, senza paracadute, in una situazione ritenuta disperata. La differenza è che gli elettori hanno premiato me e bocciato lui. A prescindere da Matteo Renzi. Si faccia una domanda e si dia una risposta". Lo afferma, in una nota, Patrizia Prestipino, deputata del Partito Democratico, commentando le parole di Cesare Damiano.