Fico: spero Parlamento scelga cda Rai per merito e competenze

Roma, 2 mag. - "Tra poche settimane verrà scelto il nuovo consiglio di amministrazione della Rai, che per la prima volta non sarà votato dalla Commissione di Vigilanza. La Camera dei deputati infatti eleggerà due componenti, il Senato della Repubblica altri due, un componente sarà scelto dai dipendenti Rai mentre l'amministratore delegato e un secondo componente del cda saranno di nomina governativa". Lo ricorda il presidente della Camera Roberto Fico, su Facebook, esprimendo l'"auspicio che questi quattro componenti del nuovo consiglio di amministrazione siano votati dal Parlamento in base al merito e alle competenze, solo così si potrà ribadire il significato più profondo del servizio pubblico radiotelevisivo, bene comune che appartiene a tutti i cittadini.

"In base alla legge - spiega Fico - tutti coloro i quali vogliano presentare la propria candidatura per il cda Rai sono tenuti a rispondere all`avviso pubblico pubblicato nei siti delle due Camere, inviando una mail a cdarai@certcamera.it e/o a cdarai@pec.senato.it. Per candidarsi bisogna inviare il proprio curriculum, che deve rispondere a queste caratteristiche: competenza professionale e notoria indipendenza, ma anche essersi distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Esistono poi dei paletti che definiscono coloro i quali non possono essere nominati consiglieri di amministrazione per determinate cause tassativamente previste dalla legge. Serve quindi inviare una dichiarazione che attesti che nei propri confronti non ricorrano cause di ineleggibilità. Il mandato del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. C'è tempo fino al 31 maggio per inviare la propria candidatura. Successivamente, valutati i curricula, che saranno tutti pubblicati sui siti delle due Camere e della Rai, la Camera e il Senato procederanno ciascuna all'elezione di due componenti del nuovo cda".