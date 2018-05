Rampelli (Fdi): riformare legge elettorale con premio di maggioranza

Roma, 2 mag. - "La legge elettorale si può cambiare nella Commissione speciale, anche senza che ci sia un nuovo governo di scopo. Noi abbiamo chiesto che fosse introdotta nell'agenda dei lavori della Camera dei deputati. Abbiamo chiesto al presidente Fico e ai capigruppo una discussione sull'introduzione di una norma di salvaguardia che, qualora si sia costretti a tornare alle urne, non ci riporterebbe allo stallo attuale". E' quanto dichiara ai microfoni di "Radio anch'io" Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati.

"Si tratterebbe soltanto, a prescindere dal giudizio di merito sulla legge elettorale, di introdurre - spiega - il premio di maggioranza. Siamo perfino disponibili a confermare questa pessima legge elettorale, a patto che in un lampo si introduca il premio di maggioranza, che consentirebbe al cittadino di votare il partito che maggiormente gradisce ma di avere anche la certezza che il giorno dopo il voto chi arriva primo possa costruire un governo. Ricordo che nel 2013 con il 29,5% il centrosinistra ha avuto un premio di maggioranza tale ?da governare con 3 Presidenti del Consiglio per 5 anni. Il centrodestra con quasi 10 punti percentuali in più oggi non può costruire il nuovo governo".