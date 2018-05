Salvini vuole ministero del Cibo, Coldiretti Lombardia d'accordo

Milano, 2 mag. - "La filiera agroalimentare è strategica per lo sviluppo del Paese, per questo accogliamo positivamente le parole di Matteo Salvini". Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia, ha commentato in una nota la proposta del segretario della Lega di istituire un ministero del Cibo, dell`Agricoltura, del Made in Italy. "La Lombardia - ha aggiunto Prandini - ha fatto da apripista in Italia con la nuova giunta di Attilio Fontana che ha creato un assessorato, guidato da Fabio Rolfi, in cui si accorpano le deleghe all`agricoltura e all`alimentazione".

"Ci auguriamo - ha concluso Prandini - che questo percorso possa essere seguito anche dal resto del Paese e dal futuro Governo, per avere così un ministero del Cibo che riunisca in sé le funzioni del Ministero delle politiche agricole e quelle del Ministero dello sviluppo economico relative alla definizione delle strategie e degli interventi di politica economica e di promozione del settore agroalimentare. Ciò per garantire un`unica regia e un unico indirizzo per il cibo italiano, ma anche per il verde, settore cardine del Made in Italy, e per la tutela e sviluppo del territorio, senza dimenticare il turismo".