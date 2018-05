Franceschini: fiducia a Martina è premessa per unità Pd

Roma, 2 mag. - La rinnovata fiducia a Maurizio Martina è la premessa per realizzare l'unità del Pd. Lo dice il ministro Dario Franceschini. "Si, ho letto - risponde interpellato dai cronisti a Montecitorio dopo le parole dell'ex leader - che Renzi spera nell'unità del partito domani in direzione. Anch'io, ovviamente. Di certo non ci divideremo sulla prospettiva di un rapporto coi 5 stelle che non è più sul tavolo dalla sua intervista di domenica sera e conseguenti reazioni di Di Maio".

"Ora - osserva VFranceschini - il tema è un altro. Si tratta di restituire autorevolezza al partito nel percorso delle consultazioni. Quindi l'unità si può costruire facilmente, anche passando dalla chiarezza di un confronto politico, ma partendo da un voto esplicito di fiducia della Direzione al segretario reggente, atto minimo ma indispensabile per dargli la forza di gestire una fase così difficile, sino all'Assemblea o al Congresso, vedremo. E sono certo che Renzi, che ha a cuore come tutti noi l'unità del Pd, sarà il primo a votare la fiducia al suo ex vicesegretario".