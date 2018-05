Siria, Londra: abbiamo ucciso un solo civile in un raid

Londra, 2 mag. - Londra ha ammesso per la prima volta di aver ucciso un civile nel corso di un attacco allo Stato islamico (Isis) in Siria. E' stato un raid dei velivoli della Royal Air Force (Raf) contro tre combattenti dell'Isis in Siria orientale a uccidere il 26 marzo scorso anche un civile che a bordo di una motocicletta ha attraversato la zona all'ultimo momento, ha spiegato il ministro della Difesa Gavin Williamson in un comunicato.

La notizia arriva dopo che la Bbc ha riportato che una fonte della coalizione che combatte l'Isis ha detto che dei civili erano stati uccisi in "numerosi" attacchi della Raf.

"Durante un attacco contro tre combattenti dell'Isis, un civile su una motocicletta ha attraversato la zona presa di mira all'ultimo momento ed è confermato che un civile è stato ucciso inintenzionalmente", ha spiegato Williamson. "Siamo giunti a queste conclusioni dopo una dettagliata analisi post-raid di tutte le prove disponibili", ha aggiunto.