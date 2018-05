L'Ucraina ferma indagini contro Manafort per evitare rabbia Trump

New York, 2 mag. - In Ucraina, quattro indagini riguardanti Paul Manafort, l'ex presidente della campagna elettorale di Donald Trump, sono state interrotte dalle autorità, per paura che possano rovinare i rapporti tra Kiev e l'amministrazione statunitense. Lo sostiene un articolo del New York Times.

Il governo ucraino teme ripercussioni sulla vendita di missili anticarro statunitensi (Javelins), nel caso in cui gli investigatori locali dovessero aiutare il procuratore speciale Robert Mueller nelle sue indagini sulle interferenze russe nelle scorse presidenziali e sui rapporti tra lo staff di Trump e il Cremlino. Negli Stati Uniti, Manafort è accusato di riciclaggio di denaro e frode finanziaria, relative al suo rapporto di lavoro con un partito filorusso in Ucraina.