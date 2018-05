Iran, media Israele: archivio nucleare rubato a gennaio a Teheran -2

Roma, 2 mag. - L'archivio nucleare iraniano è stato sottratto dagli agenti del Mossad il 31 gennaio scorso in un edificio abbandonato di una zona industriale del quartiere di Shorabad, a Teheran, in quella che funzionari israeliani hanno bollato come "la più grande operazione di intelligence di una generazione". Stando a quanto riportato oggi dal sito israeliano Ynet, l'archivio, composto da 55.000 pagine e 50.000 file su 183 Cd, è arrivato in Israele a febbraio, due anni dopo che l'intelligence israeliana aveva appreso della sua esistenza, iniziando a pianificare l'operazione.

Dieci giorni dopo l'operazione, sottolinea il quotidiano israeliano, l'Iran ha inviato un drone dalla Siria in Israele, "in quella che era forse una risposta all'operazione del Mossad". Roma, 2 mag. - Secondo il sito israeliano Debka, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe rivelato solo una minima parte dell'archivio, dal momento che il 60% dei documenti non sarebbe ancora stato visionato, e che la decisione di renderlo pubblico sarebbe stata presa dal presidente americano, Donald Trump, interpellato dal suo segretario di Stato, Mike Pompeo, durante la visita in Israele del 29 aprile.

Ieri Netanyahu ha annunciato l'arrivo di delegazioni straniere in Israele per esaminare l'archivio. "Ho invitato il Regno Unito, la Francia e la Germania - ha detto il premier - hanno espresso grande interesse, e invieranno delegazioni di professionisti nel fine settimana. Ho detto al presidente Putin che anche lui è invitato a esaminare il materiale, e abbiamo anche invitato cinesi e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea)".