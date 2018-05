Roma, 2 mag. - "Mi auguro anch'io, come tanti, che domani dalla Direzione esca un messaggio di unità e di chiarezza. E' quel che si aspetta la nostra gente e a questo obiettivo ognuno deve ispirare il proprio dire e il proprio fare. Sapendo che l'unità non basta invocarla, ma va costruita giorno per giorno, con costante volontà, determinazione, pazienza. E fondandola sull'ascolto, sul rispetto reciproco e sulla chiarezza delle scelte". E' quanto dichiara Piero Fassino del Pd.