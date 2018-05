Nexi, Fabi: nella riorganizzazione mantenute garanzie lavoratori

Roma, 2 mag. - "Seppur manteniamo alta l`attenzione sulla situazione generale siamo soddisfatti di essere riusciti a dare garanzie ai lavoratori. Sicuramente si tratta di una separazione dolorosa, d`ora in poi non si parlerà più di Gruppo, però quello che più ci premeva era mantenere il Contratto del credito. Diversamente si sarebbe aperto un precedente pericoloso". Così Sergio Castoldi, coordinatore delle Fabi in Nexi.

Preoccupazione era stata espressa dalle Organizzazioni sindacali per il futuro dei lavoratori coinvolti, circa 1600 quelli che passeranno al nuovo polo (call center, emissione carte ecc..).

"Abbiamo ottenuto che la società cessionaria continui ad applicare a tutti i dipendenti il Contratto Collettivo nazionale del Credito e l`iscrizione Abi. Verrà mantenuta l`applicazione degli integrativi attualmente in vigore; iscrizione al Fondo pensione; eventuali esigenze di mobilità verranno gestite solo su base volontaria" ha concluso Castoldi.

