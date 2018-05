Fornaro (Leu): non far ricadere su Parlamento colpe non sue

Roma, 2 mag. - "Su come far partire le commissioni parlamentari in una delle ultime conferenze dei capigruppo si era convenuto che se fosse continuato lo stallo si sarebbe affrontata la questione che ha aspetti politici oltre che regolamentari, visto che non c'è una maggioranza parlamentare e un governo nel pieno dei suoi poteri". Lo afferma il presidente dei deputati di Liberi e Uguali a Montecitorio, Federico Fornaro.

"Leu - aggiunge - è assolutamente d'accordo ad affrontare il tema di come avviare rapidamente i lavori parlamentari salvaguardando però una corretta rappresentatività di tutti i gruppi. Non si può però far ricadere sul Parlamento colpe non sue, agitando strumentalmente da parte di alcuni i temi classici dell'antiparlamentarismo per coprire limiti e assenza di strategie dei vincitori del quattro marzo", conclude.