Confindustria Ancma:torna positivo mercato 2 ruote aprile,+14,1% -2

Roma, 2 mag. - Nel primo quadrimestre del 2018 il totale del mercato italiano delle due ruote a motore (immatricolazioni di scooter e moto superiori a 50cc, più registrazioni di "cinquantini") arriva a 76.030 veicoli, con un incremento pari al +3,4% rispetto allo stesso periodo dell`anno scorso. Tale andamento deriva da un ottimo risultato delle moto con 34.235 veicoli e un +10,3% e da un leggero incremento degli scooter con 36.493 veicoli pari al +1,5%. Purtroppo si conferma la crisi dei "cinquantini" con 5.302 registrazioni e un -18,8%.

L`analisi per cilindrata vede il segmento centrale degli scooter tra 300 e 500cc come il più numeroso, con 13.008 unità pari al +6,3% Seguono da vicino gli scooter 125cc con 12.826 veicoli pari al 3,2%. La categoria tra 150 e 250cc arretra e con 7.013 pezzi accusa un -21,9%; infine si registra un`ottima performance per i maxiscooter oltre 500cc, con 3.646 immatricolazioni e un +57,9%. Nel comparto moto, la leadership appartiene ai veicoli superiori ai 1000cc con 10.116 veicoli e un +10,9%; in flessione invece le moto tra gli 800 e i 1.000cc con 8.972 pezzi e un -13,6%. Al terzo posto si classificano le moto tra 650 e 750cc con 5.399 unità e un -1,6% rispetto al 2017. Continua il notevole successo per le 300-600cc con 5.635 pezzi e un +78,3%; numeri contenuti ma in crescita per le 150-250cc con 1.064 moto e un +30,9%; infine le 125cc con 3.049 pezzi confermano il trend in ascesa pari al +47,4%.

L`andamento dei segmenti moto premia le naked con 12.974 unità e un +16,5%, seguono le enduro stradali anch`esse in crescita con 11.401 pezzi pari al +17,4%. Distanziate le moto da turismo in calo con 4.428 immatricolazioni e un -11,2%; in leggero incremento le custom con 2.073 vendite e un +1,8%. Le sportive con 1.889 moto sono in ripresa con un +8,6%; infine sono positive le supermotard con 993 pezzi e un +3,2%.