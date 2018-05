Confindustria Ancma:torna positivo mercato 2 ruote aprile,+14,1%

Roma, 2 mag. - Le immatricolazioni di veicoli motorizzati a due ruote ad aprile totalizzano 24.615 veicoli, pari a un +14,1% rispetto allo stesso mese del 2017. Il comparto scooter con 13.615 unità realizza un +17,3%, mentre le moto con 11.000 pezzi seguono con un +10,4%, consolidando il trend positivo. Restano in flessione i "cinquantini" che totalizzano 1.495 registrazioni, pari al -25,5%. Il mese di aprile pesa circa il 12% delle vendite annuali in Italia. Lo rende noto Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori).

"La ripresa di aprile non era scontata dopo la battuta d`arresto di marzo e il primo quadrimestre del 2018 segna comunque un risultato positivo. Il picco di stagionalità dei prossimi mesi sarà decisivo per l`andamento dell`intero anno - afferma Andrea Dell`Orto, presidente di Confindustria Ancma - il quadro economico evidenzia qualche preoccupazione dovuta al rallentamento della produzione industriale, ai problemi per le esportazioni e ad una domanda interna più debole. L`intero comparto automotive ha rappresentato un elemento propulsivo anticipando il recupero della domanda anche a causa della necessaria sostituzione dei veicoli".

"Il nostro settore - aggiunge - spera che non si scateni una guerra commerciale con dazi che danneggiano il corretto sviluppo del mercato in particolare per i prodotti italiani negli Stati Uniti. Il nostro mercato potrebbe subire dei contraccolpi a causa dell`incertezza politica e della mancanza di interlocutori decisionali. L`obiettivo è quello di prepararsi a fornire tutto il supporto necessario per essere protagonisti nel panorama della mobilità sostenibile. Nello stesso tempo occorre garantire condizioni di sicurezza d`uso per tutti gli appassionati di due ruote che si trovano ogni giorno ad affrontare infrastrutture inadeguate e pericolose". (Segue)